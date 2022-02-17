京城銀(2809)線上法說對2022年展望審慎樂觀，目標維持穩健成長，投顧法人看好在資本端強健且預期經濟狀況持續好轉狀況下，今年獲利可望成長5.3％、再創新高，股利配發亦有望持穩或優於去年，維持「買進」評等、目標價自40.6元調升至45元。

京城銀虎年開紅盤以來於40.2～41.5元區間盤整，今（17）日開高上漲0.99％至40.7元後持穩盤上，鄰近尾盤維持小漲態勢，收漲0.25％。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今合計賣超1935張。

京城銀2021年自結合併淨收益102.61億元、年增達15.21％，提存前獲利（PPOP）82.37億元、年增17.55％。雖受一次性提列台開22.97億元債權損失拖累，稅後淨利56.3億元、仍年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，仍順利改寫新高。

京城銀受惠放款規模年增11％，使去年利息淨收益55.93億元、年增6.62％。手續費淨收益21.31億元、年增達11.62％。其他淨收益25.37億元、年增達44.87％，主要受惠金融市場維持高檔，資產組合調整與金融資產帳面價值預期信用損失回沖的正面挹注。

京城銀截至去年底淨利差（NIM）1.83％，雖低於前年底1.91％、但持穩第三季水準。存放利差則自第三季的1.88％略升至1.89％，持平前年底。展望今年，京城銀預期可望與去年持平微升，主因升息趨勢可能使存放利差擴大，但淨利差可能受資產組合調整影響。

京城銀截至去年底資本適足率14.78％，第一類資本適足率為15.15％，資本端強健。京城銀2020年已達法規要求，現金股利配發金額自1.5元增至1.8元，由於獲利維持高檔且保留盈餘充分，預期可望維持一致性及穩定性，配發1.8元或以上現金股利。

投顧法人預期，在資本端強健且預期經濟狀況持續好轉狀況下，京城銀2022年稅後盈餘可望小幅成長5.3％至59.3元、每股盈餘5.29元，加上今年現金股利配發可望達1.8元以上，股利政策具一致性，維持「買進」評等、目標價自40.6元調升至45元。