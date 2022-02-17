兩年一度的新加坡航空展(Singapore Airshow)本周二登場，受惠各國邊境解封有機會逐漸鬆綁題材，航太產業回溫在望，加上波音股價續揚，精鋼(1584)、豐達科(3004)、榮剛(5009)等鋼鐵航太概念股不畏盤中一度急殺，股價穩穩上揚，其中航太業務占比重的豐達科衝上去年11月22日以來的三個月新高價。

新冠肺炎肆虐全球兩年多，原本關上大門的國家都已陸續解禁，台灣也研議三方向逐步鬆綁，助於航空、觀光產業的長期復甦趨勢，周三除了台股觀光、航空雙雄飆風，鋼鐵航太概念股也同樣有戲，豐達科周三獲外資轉買超，精剛也獲外資續敲進，精鋼、豐達科、榮剛周四齊揚、站穩所有短均。

神基(3005)旗下的航太扣件廠豐達科1月營收1.42億元，雖然月減18.9%、仍年增35.4%，營收狀況持續自前二年的疫情衝擊中逐漸恢復。

台灣鋼鐵集團旗下特殊合金材料大廠精剛1月合併營收1.2億元，年增78.38%、月減7.47%，主因為印度和歐洲地區的油氣、能源、化工產業需求增加帶動鎳基產品外銷量。由於市場整體對高階合金產業發展持續朝強向上發展，預料高毛利、高價產品的需求趨勢到今年上半年都將維持不變，故公司對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。

台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛1月自結合併營收8.63億元，年增37.69%，月增1.36%。榮剛指出，近來油價高漲帶動油氣產業需求成長，1月份已經接到東南亞客戶大單，加上航太產業VAR訂單復甦回穩，而中國減產、各國推動基礎建設等需求也持續發酵中，公司看好鋼市成長動能，樂觀看待未來營收將持續攀升，有信心獲利表現會更加亮麗。