台南市玉井區虎頭山運動公園及周邊環境改善工程3月即將動工，台南市長黃偉哲17日到場參加工程說明會。(劉秀芬攝)

玉井區運動公園老舊，人行道樹木竄根。(劉秀芬攝)

玉井區運動公園老舊，草坪凹凸不平。(劉秀芬攝)

為提升台南市城鎮景觀風貌，台南市府爭取中央經費，斥資5500萬元改造玉井區虎頭山運動公園及周邊環境，市長黃偉哲17日上午出席工程說明會，市議員周奕齊、Ingay Tali穎艾達利及在地里長、鄉親等均到場關心，黃偉哲也期盼工程能夠如期如質的完工，提供玉井及山區民眾最好的休閒場所。

黃偉哲表示，玉井區運動公園改善計畫將與周邊環境結合，不僅能重新檢討老公園功能及定位，更和旁邊學校、人行道、既有閒置游泳池一併綜合考量，改善老舊設施，創造更優質的生活休憩場域，相信將成為市民與遊客體驗台南山區魅力的新亮點。

都發局長莊德樑指出，虎頭山運動公改善計畫由市府都發局、工務局、體育處分別向內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「提升道路品質計畫」與教育部體育署「充實全民運動環境計畫」爭取經費補助共5550萬元，以城鎮綠核心為概念啟動景觀設計與改造。

都發局說明，玉井運動公園歷經近30年的使用，需重新思考使用及功能。這次活化工程將包括植生梳理、微滯洪草坪、環境整理、森林步道休憩區，並重新規畫環狀步道，預計今年底完工後，將成為當地親子遊憩、聚會或地方市集舉辦等多元利用的場所。