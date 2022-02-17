這街友流的不是浪，是人生經歷！1名前消防替代役分享，先前遇到1名街友天天醉倒路邊、渾身發臭，一周幾乎坐5次救護車，而對方明明有家卻不願回去，不過沒想到前輩說出對方經歷，原來該街友是八八水災小林村的受災戶之一，災害帶走他的家庭，剩下他與哥哥倖存，他因不堪打擊選擇酗酒流浪，該替代役得知後滿是愧疚與同情。

該網友在PTT上發文，她先前在當消防局當替代役時遇到1名街友經常喝醉倒在路邊，該街友1個禮拜會被路人叫4、5次救護車，後來幾乎醫護人員都認識他，他全身又臭又髒，散發一股尿騷味，但原PO發現消防局的前輩們對該街友卻態度很好，一問之下才知道背後感人的原因。

消防替代役遇到1名街友天天醉倒、渾身發臭，前輩說出對方經歷，原來該街友是八八水災小林村的受災戶，災害帶走他的家庭，他因不堪打擊選擇酗酒流浪。（翻攝自PTT）

該網友說，原來該名街友是當年八八水災掩埋小林村的受災戶之一，當時該街友的全部家人都罹難剩下哥哥和他倖存，「從那個時候開始，精神有些異常，變得很無謂且開始酗酒，但本性善良，卻也從不傷害人」，與一般自己叫救護車的街友不同，而且街友還很怕哥哥，只要聽到哥哥就會立正站好，之後又再醉倒下去。

該網友說瞭解了對方的故事後，他的態度也變了許多，多少有些同意意味；其他網友留言「人家流的不是浪 是人生經歷」、「人生啊」、「這不是火神裡的劇情」、「有些人真的有不得已的苦衷，希望這世界多點愛」、「浪浪別哭」。