羅志祥的新歌〈修羅〉MV引發熱議。（無惧國際娛樂提供）

羅志祥的新歌〈修羅〉MV引發熱議。（翻攝MV預告段片）

羅志祥（小豬）2020年深陷醜聞風暴、重創演藝事業，沉寂近2年、終於在去年底登上花蓮跨年晚會，半小時唱跳演出大獲各界好評，之後又受邀登上小巨蛋擔任「狼人殺演唱會」嘉賓，首度獻唱新歌〈修羅〉強勢回歸，此曲MV將於18日推出，預告片段昨搶先釋出，畫面曝光後嚇壞不少網友，最後一幕更出現羅志祥本人的靈堂，用白色鮮花拼出「Show Lo」，選用他穿紅色外套的照片當遺照，桌上放滿了鮮花、水果和蠟燭，畫面相當衝擊。

〈修羅〉MV以自我審判、自作自受的因果報應，做為拍攝概念去鋪陳故事，讓羅志祥一口氣在MV中「死4次」，經歷坐電椅、被砍頭、處吊刑、溺死4種極刑，被「處死」的他猶如電影《絕命終結站》般，從坐上電椅處死、讓外國劊子手砍頭、被處痛苦的吊刑、最後還慘遭溺水而亡；談及在MV中連死四次的概念，小豬坦言第一時間拿到腳本時大呼「太有感觸」，拍完不同死刑的他，除了覺得這4種死法很「特別」，更因網路上很多酸民都恨不得他死，讓他拍完後記憶猶深地說「所以犯過錯的人，要死幾次才能贖罪呢」？

另外，還有一場在泳池開趴不幸溺水的戲，十足嘲諷他當年被報導的「極樂泳池趴」新聞事件，MV不僅還原當天被拍到的服裝，其中一個短短5秒鐘的落水畫面，小豬一連下水好幾次、全身弄濕好幾回，更為了呈現溺死在水中的動作而吊鋼絲，為了作品置之死地而後生。

而最令人震驚的畫面，則是他違反世俗禁忌，在MV中為自己辦告別式、高掛遺照，小豬扮演旁觀者角色，冷眼看著人來人往參加自己的喪禮，這些人表面上悲傷但實際上背地裡卻是在竊笑，象徵網路上酸民的語言霸凌，以黑色幽默自我解嘲，讓人看了感觸頗深。拍攝時看到自己喪禮及遺照的羅志祥內心同樣感到衝擊，苦笑說：「心裡真的有點感傷。」