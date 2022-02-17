台南三井OUTLET於16日起試營運，吸引不少民眾朝聖，國民黨立委陳以信針對台南高鐵三井Outlet開幕人潮，帶來治安隱憂，呼籲台南市長黃偉哲考慮新設沙崙派出所。台南市警察局長方仰寧指出，警力會做有效應用，高鐵周邊所屬大潭派出所從原來12人增至15人，另也覓得機關用地為歸仁區武東段329地號土地，位置就在高鐵車站前約300公尺，目前規畫評估中，順利的話，最快也要3年後才有新派出所。

陳以信說，三井Outlet位於台南高鐵特區，該區近年發展快速，周邊還有沙崙智慧綠能城、大台南會展中心、中研院南部院區、科技部聯研中心、陽明交大台南校區、成大歸仁校區與長榮大學、沙崙國中等機構，每天為沙崙地區帶來數萬人潮，但負責當地警力的歸仁分局大潭派出所編制只有15人，扣掉輪休與留守人員，隨時能在外巡邏警力不到2個警網。

他說，因當地警力編制僅依照戶籍人口7000餘人計算，未考量地區特性將新增大量流動人口算入。他強調，過去1年來多次質詢行政院與內政部，要求在高鐵特區新設沙崙派出所，他呼籲台南市長黃偉哲正視台南高鐵特區警力不足問題，避免未來成為治安死角，應盡速規畫設置沙崙警察派出所。

台南市警察局指出，已針對「高鐵周邊未來人口發展及周邊建設會帶動的流動人口，滾動式做當地派出所編制上的調整」，規畫短中長期目標，短期目標為歸仁分局預算員額由274人增加為287人、高鐵周邊所屬大潭派出所警力由原12人增加為15人，另也視治安、交通需求，增派交通及保安警察大隊警力支援。中期目標盤點警力需求，適時規畫第2次請增員額作業，長期目標則為增設沙崙派出所。

方仰寧說，市府覓得一塊機關用地為歸仁區武東段329地號土地，將作為消防局、市警局、財稅局共構，三個單位已開過一次協調會，未來一部分將撥用增設派出所，順利的話，最快也要3年後才有新的派出所，當下仍會以警力有效調度應用為重。