整場比賽幾乎一路領先的勇士，卻在最後2分半鐘陷入得分空窗期，雖然史帝芬柯瑞完成三分打要回領先，但蒙提莫里斯投進0.2秒的三分絕殺球，金塊117比116氣走勇士，驚險奪下3連勝。

勇士在最後2分29秒魯尼罰進兩球，勇士113比106領先金塊，但接下來的2分多鐘一球未得，魯尼兩罰也都落空，反觀金塊福比斯、阿隆戈登與約基奇連續命中四球，114比113逆轉超前，柯瑞在最後5.9秒完成三分打，幫助勇士116比114要回領先。

金塊喊出暫停布署最後一擊，約基奇沒有出手機會，將球傳給三分線外蒙提莫里斯，蒙提莫里斯沒有讓球隊失望，憑藉驚天一投，絕殺了聯盟戰績第二的勇士，拿下3連勝，目前戰績33勝25敗，暫居西區第六，落後第五的獨行俠1場勝差。

勇士到嘴的鴨子飛走吞下2連敗，柯瑞25分、6助攻，克雷湯普生16分，魯尼13分、9籃板，小裴頓12分，普爾15分，庫明加12分，歐托波特10分。

金塊約基奇35分、17籃板、8助攻，替補悍將福比斯22分，致勝英雄蒙提莫里斯13分、6助攻、4籃板，阿隆戈登10分、9籃板、5助攻。