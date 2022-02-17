嘉義監獄受刑人作品「富貴有餘（魚），幸福齊臨（麒麟）在配天宮2022「御賜燈花燦爛209─燈花裝置藝術」比賽得到第二名。（嘉義監獄提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義監獄花燈訓練班參加朴子配天宮的花燈競賽，送出兩件作品，一次包辦第一、二名。（嘉義監獄提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義監獄花燈訓練班開班近10年，每年都會指導對花燈製作有興趣的受刑人參加台灣燈會，今年因疫情因素，獄方改為受刑人報名朴子配天宮的花燈競賽，送出兩件作品，一次包辦第一、二名，嘉監指出，從作品的構思、繪圖到完成作品皆由受刑人合力創作，這次就近參賽，希望監所附近的民眾能進一步了解嘉監矯正成效，也給受刑人鼓勵。

近日在台北監獄服刑的「富少淫魔」李宗瑞因與同學製作的花燈在台北燈節展出獲得特優，再度受到關注，事實上，嘉義監獄的花燈製作技藝班也開課近10年，學員表現不輸李宗端。

嘉監祕書江振亨指出，花燈競賽是每年矯正機關極度重視的盛會，製作團隊主要由外聘師資中華花燈藝術協會教師林卓勇及收容人組成，幾乎每年參加燈會競賽都拿到好成績，尤其每一座璀璨花燈，都是收容人手工製作，極富設計感的外觀和匠心獨具的多媒材運用，顯示他們並未因犯錯而頹喪，而是在高牆內力求振作與改變。

嘉監這次參加2022「御賜燈花燦爛209─燈花裝置藝術」比賽的作品分別為「鰲游樸城，歡慶虎（好）年」和「富貴有餘（魚），幸福齊臨（麒麟）」，其中拿下第一名的鰲游樸城融入配天宮求子燈花為設計概念，展現喜慶氛圍，第二名作品色彩生動活潑，燈光效果出色。

江振亨說，得知作品囊括第一、二名，花燈班的受刑人都非常高興，主要是得獎可以加分，甚至幫助考核晉級，不僅有助未來申請假釋，只要順利升級，寄信或接見的次數也會提高，對受刑人而言，加分獎勵比獎金更實質。