拍板經濟間諜罪 行政院會後記者會說明

為防止國家核心關鍵技術外流，行政院會今日通過《國家安全法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，增訂國家核心關鍵技術的「經濟間諜罪」，並針對大陸企業繞道第三地來台從事投資活動提高罰則，違反者最高可處12年徒刑、併科1億元罰金，且未遂犯也可開罰。同時增訂「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，最高處10年有期徒刑、併科5000萬元罰金。

為保護我國高科技產業，防止重要關鍵技術外流，行政院會今日通過法務部、內政部、國防部會銜擬具的《國家安全法》修正草案及大陸委員會擬具的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，將函請立法院審議。

行政院長蘇貞昌在行政院會中指出，高科技產業是台灣重要經濟命脈，近年來，紅色供應鏈滲透臺灣產業情形愈趨嚴峻，以各種手段磁吸我國高科技人才，竊取國家核心關鍵技術，並刻意規避我國法律規範，未經許可在台從事業務活動，或假借他人名義，違法來台投資等情形，對我國資訊安全、經濟利益、產業競爭力與國家安全等，均造成相當危害。

蘇貞昌說，為回應社會各界期待，保護高科技產業，防止重要關鍵技術外流，有必要於法制面建立更嚴密完善的國安防線，加以有效管理並遏止不法。

此次修法重點包括，國家核心關鍵技術的經濟間諜罪；為境外發展組織，及為境外侵害國家核心關鍵技術營業秘密的行為案件，其第一審分別由高等法院或智慧財產及商業法院管轄；違反國安法之犯罪案件得設立專業法庭或指定專人辦理。

另外，受政府一定程度委託、補助或出資從事國家核心關鍵技術者的赴中審查；草案也明確化大陸企業繞道來台從事業務活動提高罰則，以及違法大陸企業及中資來台人頭罰責。

法務部表示，此次增訂經濟間諜罪與國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪，且明定法院得設立專業法庭或指定專人辦理，重懲不法並能速審速結，以鞏固我國產業之競爭優勢及更周延保護國家安全。