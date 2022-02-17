YouTuber「台南Josh」不久前遭到老婆Amber家暴痛打，還在新家牆面上寫下詛咒紅字而因此鬧上新聞版面，至今仍讓不少人充滿印象，不過近日PTT表特版上有鄉民分享一位同樣名叫「Amber」的辣妹，讓不少人一看照片忍不住大歪樓。

網友近日分享的這名同叫Amber的正妹，擁有甜美的笑容與超火辣的魔鬼身材，因本身十分喜歡去海邊以及曬太陽，同時還擁有AOW潛水證照，因此經常在社群平台上分享各種戶外運動與潛水時的照片，甚至還在自我介紹欄中寫上「冬天以外的時間都有機會在海邊相遇」。另外她也經常在IG上曬出各種穿搭辣照及比基尼泳裝照，大秀曼妙好身材，在網路上逐漸打開人氣，目前IG已吸引超過5.4萬名粉絲追蹤。

不過，有眼尖的網友發現，在Amber公開的辣照中，可以看到她的左胸下方有個明顯的疤痕意外引發熱議，而Amber則是在今（16）日特別在IG上發文表示，去年10月前往蘭嶼潛水時，因船長與導潛的疏忽使她被船的螺旋槳打到，劃傷她的胸前及左側腹部，當場血流不止趕緊送醫。而事後她也有跟潛水漁船公司聯絡尋求賠償，最後卻無疾而終；最近她又看到潛水節目《水下三十米》與該公司合作，只好公開過程並提醒網友「希望大家潛水都要注意安全，相信你自己、然後健全你自己的心理狀態，不要想著潛伴、潛導、教練、店家一定都很厲害經驗比我們豐富靠他們就好拉～命是自己的，在水下我們都必須為自己的生命負責」最後她也不忘感謝當時幫忙她的所有人，引起網友熱烈討論。