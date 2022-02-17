大陸教育部17日召開記者會發布《中小學法治副校長聘任與管理辦法》，將於今年5月1日起施行。《辦法》規定，法治副校長是指由法院、檢察院、公安機關、司法行政部門推薦或者委派，經教育行政部門或者學校聘任，在學校兼任副校長職務，協助開展法治教育、學生保護、安全管理、預防犯罪、依法治理等工作的人員。

此前在2003年，大陸中央社會治安綜合治理委員會、教育部等6部門曾聯合發布《關於規範兼職法制副校長職責和選聘管理工作的意見》。新修訂的《預防未成年人犯罪法》也將法治副校長確定為法定制度。

資料顯示，截至2021年12月31日，大陸各級法院已有2328家法院13801名法官擔任1萬5332所中小學校法治副校長。截至2021年9月底，大陸檢察機關共有近4萬名檢察官在7.7萬所中小學校擔任法治副校長。

大陸教育部政策法規司長鄧傳淮指出，近20年來，兼職法治副校長制度成為教育管理的「助推器」，在增強學校師生權益保護、推進青少年法治教育、維護學校及周邊地區治安秩序等方面發揮了重要的作用。同時，在實踐中也存在法治副校長配備不均衡、履職盡責能力不平衡，人員流動大、難以及時補充等問題。

《辦法》要求，每所中小學校至少配備1名法治副校長，師生人數多、有需求的學校，可以聘任2名以上5名以下法治副校長，優先為偏遠地區、農村地區學校和城市薄弱學校配備法治副校長。為了擴大選派範圍，《辦法》將年齡不超過65周歲、符合條件的退休人員也納入了聘任範圍。

法治副校長的工作內容包括開展法治教育，每年在任職學校承擔或者組織落實不少於4課時、以法治實踐教育為主的法治教育任務，提高法治教育的針對性和實效性。同時，法治副校長要參與學校學生權益保護制度的制定、執行，參加學生保護委員會、學生欺凌治理等組織，指導、監督學校落實未成年人保護職責，依法保護學生權益。指導學校對未成年學生進行有針對性的預防犯罪教育，對有不良行為的學生加強管理和教育。

法治副校長將負責指導學校完善安全管理制度，協調推動建立學校安全區域制度，協助學校健全安全事故預防與處置機制，主持或者參與學校安全事故的調解協商，指導學校依法處理安全事故糾紛，制止侵害學校和師生合法權益的行為。實施或者指導實施教育懲戒。協助學校、公安機關、司法行政部門按照法律和相關規定對有不良行為、嚴重不良行為的學生予以訓誡或者矯治教育。

《辦法》明確，有條件的地方，可以建立由教育行政部門、人民法院、人民檢察院、公安機關、司法行政部門參加的學校法治副校長工作聯席會議制度，統籌推進本地區學校法治副校長聘任與管理工作。

針對《辦法》實施後發揮防止校園霸凌作用。大陸教育部政策法規司副司長王大泉表示，法治副校長可以在學校裡及時發現和制止校園欺凌行為，發現校園欺凌的隱患，防患於未然，第一時間處置有關校園欺凌隱患性的問題。同時，可以按照規定參與學校欺凌的認定，對於那些實施欺凌行為的學生也能起到給予教育和矯治的作用。