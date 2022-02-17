國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左起）、書記長萬美玲及立委鄭正鈐17日召開「疫蛋也能EUA？ 農委會飲鴆止渴！」記者會，表示農委會為解決國內雞蛋荒，宣布自美國、澳洲及日本進口雞蛋，抨擊農委會貿然進口還是禽流感疫區的日本雞蛋，要求立即取消進口日本蛋品，避免造成國人食安的風險。（劉宗龍攝）

【全程影音】疫蛋也能EUA？ 國民黨團痛批：農委會飲鴆止渴！｜中時新聞網

國內鬧雞蛋荒，農委會擬向日本買雞蛋解決國內蛋荒，國民黨立法院黨團今開記者會，要求取消日本蛋品進口，因為日本還有部分縣市仍屬禽流感疫區，且福島五縣中的茨城縣也是雞蛋主要產區，國民黨團憂心農委會為解決蛋荒，進口「核蛋」跟「疫蛋」到台灣。

國民黨團書記長萬美玲表示，強烈反對從禽流感疫區的日本進口雞蛋，農委會在2020年11月5日將日本從非禽流感疫區移除，並公告禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品及含禽鳥類成分之肥料禁止輸台。這份公告在昨天之前仍在農委會防檢局網站上刊登著，農委會卻公布將開放日本雞蛋進口，匪夷所思。

萬美玲也指出，日本的農林水產省此時公告，從今年2月10日到3月31日「暫時恢復向台灣出口帶殼禽蛋」，難道是因為台灣需要日本雞蛋進口解決蛋荒問題，所以就突然沒有禽流感？日本2月10日公告恢復帶殼蛋出口，我國農委會在2月16日宣布進口日本雞蛋，「難道是跟日本先講好了？」

國民黨立委鄭正鈐指出，屬於福島5縣的茨城縣，也是日本鮮雞蛋產量最大的縣市，居然也在開放輸台的地區，難道農委會開放日本核食進口，也開放日本「核蛋」給台灣人吃？

國民黨團首席副書記長李德維表示，農委會失政失能才導致國內發生離譜的蛋荒問題，竟然還趁火打劫、混水摸魚讓還是禽流感疫區的日本，以及核災區福島地區的雞蛋堂而皇之入台。呼籲農委會立即改弦易轍，不要在開放日本福島核災食品進口之後，又造成禽流感的「疫蛋」、福島核災區的「核蛋」危機。