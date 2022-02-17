玉山金(2884)宣布取得SBT科學基礎目標倡議組織(Science Based Targets Initiative)目標核定通知，是台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業，減碳範疇除自身營運範圍外，亦包括金融業最關鍵的投融資部位，透過設定符合科學基礎的中期減碳目標，有系統、有計畫地朝2050年升溫1.5度C目標邁進，同時也是呼應2050年淨零排放。

SBT由聯合國全球盟約及國際減碳倡議組織CDP共同組成，主要目的是鼓勵全球企業設定具科學基礎的減碳目標，共同實現2050年升溫在1.5度C以內的願景，是全球公認最有公信力的減碳目標核可組織。目前有超過2400家企業承諾設定SBT目標並進行申請，其中金融業因投融資對象眾多，各資產碳排計算亦相當繁雜，目標設定方法學直到2020年才公布，依據通知結果，全球通過SBT目標審查的銀行僅有玉山及另外2家位於美國、韓國的銀行。

玉山自2021年初展開SBT專案，與顧問共同研究SBT公布之金融業指引，逐步盤查投融資碳排部位，歷經半年檢視、審查及溝通後正式取得目標核定通知。在導入SBT後，玉山逐步改變原有的投融資業務政策與流程，透過鼓勵現有顧客減碳，並將資金導入低碳產業，協助社會永續轉型，發揮金融影響力。

玉山銀2021年總放款餘額成長8.7%，內部也成立永續專責團隊，積極發展再生能源融資、專案融資、ESG產業授信，以及永續連結貸款（ESG-linked loan）等各類責任授信，全年放款餘額成長超過200億元，佔年度企業放款增量的3成。

玉山金總經理暨永續長陳美滿表示，永續議題是由上而下影響的，例如蘋果重視ESG，那麼下面的供應商都必須達到此要求。對銀行來說，在永續ESG議題上，更像是經營跟顧客的關係，玉山內部有許多研究跟數據，可以解決客戶在ESG投資、稅務等問題。金融業做ESG，不是只有單純在利率上讓利，而是有能力帶產業一起成長。