新光金(2888)旗下元富證券董事長陳俊宏日前正式宣布投入7月底的券商公會理事長改選，他表示，將以服務理念參選券商公會理事長，理監事大家都很熟悉，相信選舉過程平和，不能要求誰要表態，能對業界有幫助最重要。未來不但會擬聚共識，推動現任理事長賀鳴珩理事長目前積極推動調降權證避險稅率、完善複委託業務功能提升國際競爭力等目標，也持續推動將原股東及員工認股融資業務納入證券商辦理證券業務借貸，以協助上市櫃公司籌資、員工和股東的資金需求。

陳俊宏年輕時進入岳父、佳和紡織董事長翁川配的公司工作，1997、1998年因佳和集團陸續收購了佳和證券、永盛證券，被跨界派任到證券業，擔任佳和、永盛總經理，2000年兩家證券都被元富證券併購，他因此任職元富副總經理，負責自營、新金、債券等投資業務，2003年轉任中天生物科技任職總經理，但一直兼任著元富董事，已貼著證券市場脈動26年，看過證券市場幾番起落。

陳俊宏並積極遊說相關主管機關，開放證券商轉投資創投及創投管顧公司，因此證券商終於可以發揮研究及投資專長，元富證券成為第一家創投業務券商，以創投發現與創造公司價值，讓元富證開始承銷輔導前即先布局，獲取較佳投資收益。

現行上市櫃公司辦理現金增資發行新股(SPO)，依規定可由員工及原股東優先認購，初次上市櫃辦理現增發行新股(IPO)部份亦由員工認購，員工及原股東若有資金需求則向銀行辦理扺押借款或信用貸款。陳俊宏將持續推動將原股東及員工認股融資業務納入證券商辦理證券業務借貸，以協助上市櫃公司籌資、員工和股東的資金需求，及強化證券商投資銀行服務功能。

對於台股看法，他認為，台股從本益比及殖利率角度來看，其實遠優於國際很多股市，電子股本益比低於10倍以下很多；以殖利率來看，債券再怎麼升息，7碼也才到2％，台灣現金殖利率超過2％比比皆是，會對台股帶來支撐。對於選股看法，升息對金融有利，且金融股都還在休息，陳俊宏認為金融股相對穩定，且有表現空間。