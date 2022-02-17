針對立陶宛經貿受到中國大陸打壓等議題，外交部發言人歐江安表示，立陶宛捍衛自身主權，不畏中國經貿打壓，決定繼續深化與台灣的交流與實質關係，外交部非常感謝，台灣會持續用各種方式幫助立陶宛度過難關，彰顯民主國家的團結互助精神。

歐江安表示，為了幫助立陶宛應對中國的政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴的經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業，台灣政府公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，表達對立陶宛的支持。

台灣和立陶宛互設代表處後，立陶宛遭到中國大陸經貿報復，包括2萬瓶蘭姆酒遭到禁止進口，經我國外交部和財政部協調，由台灣菸酒公司買下。中國大陸後續再度禁止立陶宛牛肉進口，目前外交部也協調相關單位，進口立陶宛牛肉。