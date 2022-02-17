星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、摩羯座、處女座的男人有點受虐傾向，另一半態度強硬，他們會格外珍惜這段感情，如果對他們百依百順，反而容易讓他們厭煩。

▍1.雙子座

雙子男很聰明，交往初期會不斷試探對方的底線，看看對方能容忍他的任性到什麼程度，如果對他們一再退讓，之後交往也只能忍氣吞聲，屈居下風，若想要再拿回主導權幾乎是不可能的事。跟雙子男交往一定要強勢一點，擺出強硬的態度，他們反而會給予尊重，而且更加珍惜這段感情，還會自動自發的約束自己的行為，變得非常乖巧。

▍2.摩羯座

摩羯男不是喜歡虎妻，而是喜歡有主見的女人，如果有女性擺出柔弱的樣子，要他不斷付出，很快就會讓他厭煩，反而是有想法、有事業心的女性能吸引他的目光，遇到聰明又獨立的女性，會讓摩羯男欲罷不能，不過如果另一半太過強勢霸道，他或許可以忍一時，卻不能忍一輩子，和他們交往要懂得拿捏分寸，恰到好處的管著他，就能讓他更珍惜這段感情。

▍3.處女座

處女男認為自己追到手的人就是真愛，無論對方再怎麼任性、霸道、難相處，他們都會默默接受，告訴自己「這是我自己選的」，如果是女性主動追求，就算表現出楚楚可憐、百依百順的樣子，他們一樣看不順眼。處女男喜歡花心思照顧另一半，身邊各種大小事都想幫對方安排妥當，如果情人願意表現出佔有慾，霸道的管他，他將會覺得受到重視，反而會感到非常幸福。