根據日本農林水產省2月10日發文指出，台灣由於氣候和飼料價格飆升，台灣雞蛋的缺貨和產品減少，因此允許從從今天起至3月31日自尚未確認禽流感疫情的縣進口日本殼禽蛋，可出口產品為秋田縣、兵庫縣、熊本縣、崎玉縣、廣島縣、青森縣、愛知縣、鹿兒島縣和千葉縣以外的都道府縣生產和加工的帶殼家禽蛋。（取自日本農林水產省網站）

因應國內雞蛋產量不足情況，農委會防檢局今昨日表示，同意3月31日前自日本非禽流感流行區域專案輸入雞蛋，填補國內用蛋需求。根據日本農林水產省公告指出，秋田縣、兵庫縣、熊本縣、崎玉縣等9縣市以外區域生產與加工的帶殼家禽蛋才可出口我國。

國內蛋荒未解，農委會除了推出「2＋3」與補貼蛋雞場購入蛋中雞代養費每隻補助25元的穩定生產措施外，昨日宣布參酌世界動物衛生組織陸生動物法典規範、同意3月31日前自日本非禽流感流行區域專案輸入雞蛋，填補國內用蛋需求。

根據日本農林水產省2月10日發文指出，自令和2年11月5日香川縣發生高致病性禽流感以來，台灣一直停止從日本各地進口殼禽蛋。

該文指出，台灣由於氣候和飼料價格飆升，台灣雞蛋的缺貨和產品減少，因此允許從從今天起至3月31日自尚未確認禽流感疫情的縣進口日本殼禽蛋。

可出口產品為秋田縣、兵庫縣、熊本縣、崎玉縣、廣島縣、青森縣、愛知縣、鹿兒島縣和千葉縣以外的都道府縣生產和加工的帶殼家禽蛋。

然而農委會2020年11月5日公告日本自非疫區名單移除，該國活禽鳥、鮮蛋等蛋品禁止輸台，禽肉產品因尚未獲我國核准，不會輸台。但短短不到1年半就專案部分解禁，有民眾表示，「尚未確認禽流感疫情的縣進口日本殼禽蛋」存在不確定性與風險，而且還是日本在10日先行宣布，質疑是否台灣迎合日本對台的「要求」？

防檢局表示，由於國內用蛋需求出現缺口，已針對日本禽流感及其疫情通報透明度等資訊緊急進行風險評估，因此依據「動物傳染病防治條例」及「動物及動物產品輸入檢疫條件」規定，專案同意至3月31日自日本未發生禽流感區域輸入經檢疫合格之雞蛋，以兼顧防疫檢疫安全及國內需求。