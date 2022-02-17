曾連任5屆新竹市議員的民進黨籍行政院顧問鄭宏輝，昨日（16）在社群軟體IG發文，刊出一張他蹲低在地與小弟弟相視而笑的照片。原來是鄭跑行程時巧遇這名小弟弟，當時小弟弟他手上的糖果玩具槍裡的糖果不斷沿路掉，表情一臉無辜，童趣的模樣讓鄭忍不住停下腳步露出慈祥的微笑。這張照片吸引不少網友按讚，更有人直呼：「你們超可愛！」

鄭宏輝近來積極跑行程，昨日他在IG發文表示，自己14日赴新竹埔頂慈雲庵參拜時，遇到一名可愛的小弟弟，當時小弟弟手上的糖果玩具槍內，一粒粒糖果沿路掉，上香參拜的時候都能踢到幾顆，逗趣的情景讓人忍不住大笑。

鄭宏輝強調，更可愛的是，當他進到廟裡向廟公拜年問好，在門口的小弟弟一聽到他說「新年快樂」，就也馬上回了「新年快樂」，連他的人都沒見到聲音就先到了，大家還在找是誰在拜年，結果原來就是這名在門口玩糖果玩具槍的小弟弟。

至於「糖果的後續故事」，鄭宏輝則透露，小弟弟跟他的阿公參拜完要回家的時候，廟公阿伯手上拿著一粒糖果說「掉得到處都是」，結果小弟弟則一臉無辜就回家了。小弟弟的童趣表現，逗得鄭哈哈大笑，更打趣道：「可能下次來會被留下來打掃吧！」

此文發出後獲得不少人按讚，網友紛紛留言：「你們超可愛！」「哈哈哈哈哈」、「好可愛的小弟弟」、「童顏童語最可愛」、「這張照片很親民」、「很棒的照片，很有感覺」。