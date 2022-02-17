108課綱上路後，今年的高三學生成為首屆大學與技專院校考生，面對111學年度大專考招改革，全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）表示，技術型高中學生權益完全被漠視，整體考試時程設計不合理，甚至無法了解四技二專學校如何檢視考生的學習歷程檔案，呼籲教育部速提出對策。

全教總指出，以普通高中學生的升學機制調整為例，早在106年度便展開規畫，其中包含招生日程、測驗考程、試卷品質與學習歷程規準的制定與試行、高中端作業時程、計分採認，一直到招生單位的作業時程，皆經過大學端、高中端無數次的檢討、修正與折衝，才有目前各界相對能接受的整套方案。

全教總提到，但相較之下，技高生的升學制度，卻沒有得到對等待遇，以致爭議不斷，全國的技高與就讀技高的學生，彷彿就是考招變革下的犧牲者，不僅對技高考生非常不公平，更是對所謂國家重視技職教育與12年國教理念的最大反諷。

全教總高中職委員會主委張瓊方說，本屆技高高三生上傳學習歷程檔案強碰統測的「不人道」，其實僅僅只是整套技職升學制度的冰山一角。

張瓊芳認為，教育部作為主責單位，卻屢屢以緩兵之計拖延，而一屆屆的技高生只能在「作業不及」的藉口下被迫接受不合理的制度，整個技高考招制度演變成今天的局面，教育部難辭其咎，教育部應該盡快提出說明與對策，給十萬技高生一個遲來的交代。