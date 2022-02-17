英國國會下議院日前通過「英國與台灣的友誼及合作」動議案，立法院長游錫堃今表示，這充分展現英國朝野政黨議員對提升台英關係的支持，立法院將持續加強與英國國會交流，也歡迎英國國會籌組官方訪團來台訪問，提升雙方交流互動，共同強化民主韌性並捍衛共享之自由民主價值。

英國國會下議院外委會主席圖根哈特將組團訪台，該委員會預計將有9名成員來訪，期間將拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人，22日赴立法院拜會立法院長游錫堃。

對此，游錫堃今表示，英國國會下議院日前就「英國與台灣的友誼及合作」動議案進行辯論，最後無異議通過內容為「下議院注意到英台關係之重要，要求政府繼續致力強化英台貿易關係及深化安全合作，並進一步要求政府支持台灣獲得國際社會之承認」的決議，這展現英國國會下議院對深化台英關係的支持，立法院對此表示歡迎與感謝。

游錫堃表示，該討論案是由「中國研究小組」共同主席柯恩詩下議員及台英國會小組共同主席史都華下議員共同提案，共有保守黨、工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨等18位下議員參與，發言議員肯定台灣的民主、自由、人權成就，呼籲英國政府支持台灣安全、加強雙方高層訪問、積極支持台灣參與國際組織，並強化台英在經貿、科技、教育等各項領域的合作，充分展現英國朝野政黨議員對提升台英關係的支持。

游錫堃表示，推動國會外交是立法院重要工作之一，英國國會議員除經常組團訪台外，英國上議院議長德蘇莎於2014年率團訪台，成為首位訪問台灣的英國上議院議長；立法院蘇前院長嘉全曾於2018年率團訪英，會晤英國上議院議長等重要英國國會議員；英國下議院議長霍伊爾亦於2021年12月在立法院主辦的「2021年開放國會論壇」發表賀詞等，都見證台英國會交流密切。

游錫堃說，台英同為自由民主國家，民主政治即民意政治，民意機關作為推動民主的核心力量，立法院將持續加強與英國國會的交流，也歡迎英國國會籌組官方訪團來台訪問，提升雙方交流互動，共同強化民主韌性並捍衛共享的自由民主價值。