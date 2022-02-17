31歲蕭姓男子涉嫌在新北市汐止區民宅非法貯存笑氣鋼瓶，新北市刑大獲報追查2個月，15日會同環保局前往查緝。（翻攝畫面）

31歲蕭姓男子涉嫌在新北市汐止區民宅非法貯存笑氣鋼瓶，新北市刑大獲報追查2個月，15日會同環保局前往查緝。（翻攝畫面）

民宅非法貯存笑氣鋼瓶數量之大 137支全查扣

31歲蕭姓男子涉嫌在新北市汐止區民宅非法貯存笑氣鋼瓶，新北市刑大獲報追查2個月，15日會同環保局前往查緝，當場查扣137支笑氣鋼瓶，訊後將依違反《毒性及關注化學物質管理法》裁罰，最重可處30萬元罰鍰。

環保署2020年公告工業用笑氣為我國第1個「關注化學物質」，近來仍有不法份子動起歪腦筋打算販售笑氣牟利，新北市刑大獲報一間名為「耶穌氣球館」之氣體商，標榜有沙士、芒果、哈密瓜等多種調味之笑氣可供選購，並以吸了會有置身天堂的效果為噱頭，在網路上招攬民眾。

警方經長時間過濾及分析資料，發現該業者將新北市汐止區一處民宅作為笑氣貯存場，專案小組見時機成熟發動稽查，發現31歲蕭姓男子在1樓車庫堆放大量待出貨及使用完畢鋼瓶，清點後計有137支。

近年來笑氣被不法份子包裝成派對助興劑，又因為笑氣在常溫下無色、無味，容易讓人不自覺吸食過量，嚴重者將產生呼吸困難、胸悶、幻聽、昏厥等症狀，更甚者可能導致休克或死亡。新北市警察局及環保局自笑氣納管後加強稽查，迄今已查獲違規使用及販賣笑氣案件85件125人，共查扣406支笑氣鋼瓶。

新北市警局表示，笑氣雖非毒品，但依然對健康有害，且未經許可使用或是販售將依法處罰外，如致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

新北刑大表示，為加深民眾印象，透過臉書以有獎徵答的方式，提醒民眾切勿以身試法，如民眾發現有疑似載運笑氣鋼瓶或違法使用笑氣之情形，也可撥打1999向市政府檢舉，警方亦將持續與環保局共同追查不法笑氣源頭加以阻絕氣體供應鏈，杜絕境內笑氣不當使用及貯存場所。