由俄羅斯所支持的烏克蘭東部地區分離份子在周四提出指責，稱烏克蘭政府軍在過去24小時內4次攻擊了其領地，並且表示，將試圖查明是否有人受傷或死亡。

目前尚不清楚該事件多嚴重，烏克蘭和歐洲安全與合作組織(OSCE)並沒有立即做出回應。

此類事件在過去8年已經發生多次，但最近一次是近日俄羅斯在邊界附近集結超過10萬名軍隊，並要求北約承諾不要接受烏克蘭加入。俄羅斯目前皆否認有發動任何攻擊的計畫。

由俄羅斯支援的分離份子在2014年佔領了烏克蘭東部部分地區，雙方的衝突持續多年。

美國情報單位本月稍早曾指出，相信俄羅斯會編造出入侵烏克蘭的藉口。俄羅斯對此表示不以為然。

自稱Luhansk人民共和國的分離份子發表聲明，聲稱發生開火。指烏克蘭在周四的4起事件中使用了迫擊炮、榴彈發射器和機槍。聲明表示，烏克蘭武裝部隊使用重武器粗暴地違反了明斯克(Minsk)停火協定。

烏克蘭國防部目前尚未發言提出相關評論。