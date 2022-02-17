大陸中小學全面設置法治副校長即將上路，大陸教育部17日記者會上，最高人民檢察院第九檢察廳副廳長李峰表示，先前試點，截至2021年9月底，大陸檢察機關共有近4萬名檢察官在7.7萬所中小學校擔（兼）任法治副校長，四級檢察院共有1萬5606名院領導擔任中小學法治副校長，其中檢察長3205名，實現檢察長擔任法治副校長全覆蓋。李峰強調，檢察機關將把檢察官擔任法治副校長的工作情況納入業績考核，學校做出的工作評價等作為業績考核、晉職、晉級和立功授獎的重要依據。

李峰介紹，日前，大陸最高檢聯合教育部印發了《檢察官擔任法治副校長的工作規定》，而《中小學法治副校長聘任與管理辦法》的施行將進一步為法治副校長的履職提供了明確依據。最高檢將與教育部進一步密切合作，建立檢察機關開展法治副校長工作協調機制，統籌指導地方教育行政部門、檢察機關聯合開展法治副校長的聘任、管理、培訓、考核、評價、獎勵等工作，支持檢察官法治副校長充分履職。

李峰說明，具體來說，一是推動「實職化」，也即要把法治副校長這一個職務做實，充實法治副校長的履職內容。如落實好強制報告制度、入職查詢制度，協助學校建立完善預防性侵害、性騷擾，以及預防學生欺凌等校園安全防控工作機制。

二是要求「多樣化」，檢察機關開展法治副校長工作的方式，包括參與制定完善學校法治教育工作計畫、學生權益保護制度、學生教育懲戒工作制度和安全管理制度等；開展法治課程、舉辦法治講座、專題報告會等法治教育活動；蒐集學校、教職工、學生、家長的法治需求和案件線索，提供法律諮詢和幫助；為學校、教職工、家長開展法治專題培訓等等。

三是要落實「經常化」，明確法治副校長履職時間節點。檢察官法治副校長可以結合學校的工作安排、檢察機關案件辦理情況，在開學季等重要時間節點重點開展工作。

四是要實現「制度化」，確保法治副校長規範履職。檢察機關將會同教育行政部門，建立法治副校長人員庫，推薦符合條件的檢察人員入庫，並動態調整。與教育行政部門和學校共同協商，按照符合需求、就近就便原則，從法治副校長人員庫中確定聘任人員，由教育行政部門或者學校頒發法治副校長聘書。檢察機關將把檢察官擔任法治副校長的工作情況納入業績考核。