花蓮四維高中觀光餐飲學程3年級的陳柯程恩，從小對餐飲充滿興趣，立定志向，考取通過率不到5％的中餐乙級證照，上高中後常利用課後時間練習，並在今年成功成為中餐乙級技術士，雖然能力已能與專業中餐主廚並駕齊驅，不過他卻認為自己還須精進實力，朝成為大廚的夢想前進。

陳柯程恩聽聞四維高中有觀光餐飲學程，國中畢業後，懷抱成為主廚的夢想、立定考中餐乙級的志向前往就讀，因此他高中一年級時，就跟著學長在夜間輔導學習中餐乙級的課程，並利用午休時間，到宿舍廚房加強自己的熟練度及訓練自己寫製作報告表。

由於中餐乙級技術士是目前國內最高烹調技術士的證照，全國歷年通過率低於5％，術科考試會從15套、每套7道菜的菜餚，抽出1套作為考題，且4小時內，須做出6人份，等於考前須熟記105道菜餚的做法，高難度的挑戰，即便是社會經歷豐富的廚師，也不易取得。

因此高中職向來都以考取中餐丙級證照為優先，而陳柯程恩在高二陸續，取得中餐丙級及烘焙麵包丙級證照後，今年決定嘗試朝目標前進，並於上月底參加中餐乙級考試。

雖然陳柯程恩雖在考試中抽到「籤王」，7道菜分別是人蔘枸杞雞、香菇白菜膽、家常墨魚、高麗菜蛋皮、京都排骨、花素煎餃及椒鹽蝦球，不僅手續繁雜，4小時內還要完成報表，相當不易，他卻憑著長期的練習，順利過關斬將，成功考取中餐乙級證照。

僅管陳柯程恩已擁有中餐乙級技術士，未來能進入飯店擔任管理主廚或講師，甚至開店，在職場上幾乎能無往不利，取得優勢，不過他卻認為自己還須更努力充實能力，朝大師傅的夢想邁進。

校長蔡忠和表示，感謝觀光餐飲學程師生的努力，創造出通過中餐乙級的優異成果，並強調能適性讓孩子找到自己的亮點才是最重要的。