玉山金控取得SBT科學基礎目標倡議組織（Science Based Targets Initiative）目標核定通知，是台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業，減碳範疇除自身營運範圍外，亦包括金融業最關鍵的投融資部位，透過設定符合科學基礎的中期減碳目標，有系統、有計畫地朝2050年升溫1.5度C目標邁進，同時也是呼應2050年淨零排放。

SBT由聯合國全球盟約及國際減碳倡議組織CDP共同組成，主要目的是鼓勵全球企業設定具科學基礎的減碳目標，共同實現2050年升溫在1.5度C以內的願景，是全球公認最有公信力的減碳目標核可組織。目前有超過2400家企業承諾設定SBT目標並進行申請，其中金融業因投融資對象眾多，各資產碳排計算亦相當繁雜，目標設定方法學直到2020年才公布，依據通知結果，全球通過SBT目標審查的銀行僅有玉山及另外2家位於美國、韓國的銀行。

玉山自2021年初展開SBT專案，與顧問共同研究SBT公布之金融業指引，逐步盤查投融資碳排部位，歷經半年檢視、審查及溝通後正式取得目標核定通知。在導入SBT後，玉山逐步改變原有的投融資業務政策與流程，透過鼓勵現有顧客減碳，並將資金導入低碳產業，協助社會永續轉型，發揮金融影響力。

玉山金控永續長陳美滿總經理表示，氣候變遷受到全球前所未有的重視，若企業不重視永續發展，無論財務、業務的績效有多好，面對氣候事件可能都不再有意義。玉山金控及玉山銀行持續透過金融的力量，協助企業本身及供應鏈提升ESG績效、加速ESG轉型，結合更多顧客及伙伴的力量，一起做對的事情，共同邁向永續美好的淨零家園。