台股今天早盤續揚近百點，盤中受烏克蘭開火消息拖累，指數跳水翻黑，在解封股撐盤、台積電跌勢收斂之下，終場力守紅盤，上漲37.1點，收在18268.57點，18300點關卡得而復失。

盤中消息傳出，烏克蘭向烏東親俄爭議地區開火，導致美股期貨急殺，拖累台股從原本大漲近百點、觸及18330.63高點後翻黑，指數如跳水般下挫約40點，低點下探18190.24點，高低震盪約140點，隨後仍力守紅盤。

台股加權股價指數今天終場上漲37.1點，收在18268.57點，漲幅0.2%，成交值新台幣3043.32億元。

觀察指標股表現，受惠下半年邊境解封有望，航空股、觀光股今天大漲慶祝，華航漲逾7%，收31元，長榮航漲停收在34.8元，續創波段新高；旅行社鳳凰、雄獅飆漲停作收，飯店股如夏都、晶華也分別大漲約9%，六福上漲近5%。

電子股今天成交比重下降至5成，科技股如華邦電漲幅3.4%，收35元、旺宏漲幅約3%，收44.65元。

權值股尾盤拉抬，晶圓代工廠台積電跌幅收斂，終場小跌1元，收645元；鴻海上漲約0.5%，收106元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，由於俄烏局勢與市場對升息解讀等不確定因素仍在變動，預估在3月15日美國聯準會正式升息前，台股都會以箱型格局整理，區間約在季線18000點至18500點之間，但盤面仍缺乏主流強勢股，僅解封概念股與高殖利率個股有機會撐盤演出。（編輯：潘羿菁）1110217