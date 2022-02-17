新春期間，峨眉鄉密集發生14起地震，讓竹科及民眾產生停電的危機意識，縣長楊文科與園區工業同業公會等單位17日訪視台電峨眉超高壓變電所，聽取台電新桃供電區營運處對新竹地區穩定供電及災害應變簡報，並實地檢視輸配電安全相關設施，園區則對目前政府推動綠電政策，擔心供電會有不穩定問題。

楊文科說，1999年921大地震發生後，竹科勉 強有供電，新竹工業區等多數地區都沒有電，20多年過去了，增加台元科技園區、竹北生醫園區及鳳山工業區，倘若發生大地震，台電如何因變規畫電力供應，產業界及民眾都很想了解。

尤其，台電超高壓變電所剛好位在峨眉鄉，希望台電可以充分說明穩定供電措施，及災害應變作為並確實執行，確保即便發生大地震，大新竹地區的產業及民生供電安全無虞。楊文科強調，台電供電穩定，是吸引產業投資及民眾遷入新竹的重要關鍵。

園區工業同業公會處長李煜梓和副召集人高玉金，分指這次連續地震真的讓廠商嚇到，國家在轉型綠電，是廠商比較擔心的，不少大廠被要求配合綠電，遇到輸、配及供電不穩定問題，台電未來如何因應？廠商也希望做市場調查。縣府產發處長陳偉志認為，新竹地區未來產業發展需求，綠電應該要做檢討。

「政府能源政策，我想台電也講不上話！」楊文科說，大家要的是穩定供電，讓鄉親和產業界都能放心。台電新桃供電區營運處長林俊宏則指出，地震等災害發生停電，有辦法在1個小時內復電，目前台電朝自動化饋線努力，一旦停電能快復電。

新桃供電區營運處副處長易序權，簡報供電系統及設施的雙保險規畫，指921大地後變電所有加強抗強震設計，超高壓電的基座改善為連樑方式，提升耐災害能力。

另外，透過訂定備品及跨區人力支援機制，與軍警消衛等單位建立區域聯防協定，每年定期辦理搶修演練、變電所地震應變及複合型災害模擬演習，以強化整體面對災害應變能力。