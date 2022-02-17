由中華電信與愛立信聯手打造，沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場的企業專用網路在日前正式宣布啟用，為沃旭能源工程團隊提供良好的海上通訊品質，以提升溝通效率，加速風場海上工程進行。本專案乃亞洲第一個離岸風電行動企業專網，為企業專網應用於再生能源領域劃下嶄新的里程碑。

由於大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於外海35至60公里處，超出本島行動網路訊號覆蓋範圍，中華電信與愛立信攜手合作，以900MHz與1800MHz頻段協助沃旭能源打造企業專用的行動寬頻網路，為海上工程團隊創造優質通訊環境，在遼闊外海亦能享有順暢無縫的通訊體驗，是風場建造與日後運維階段不可或缺的重要基礎設施。

台灣訂於2025年之前將再生能源發電占比提升至20％為能源轉型的重要目標，其中離岸風電為重點發展項目之一。沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海，是台灣首座位於航道外的大規模遠岸風場，裝置總容量為900MW，預定於2022年底完成建造，屆時將可提供乾淨能源給高達一百萬個台灣家庭，幫助台灣達成再生能源發電目標。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示：「企業專網是行動通訊科技的新藍海，針對客戶需求在企業場域內量身打造獨立運作的專屬行動網路，不僅可以確保良好的通訊品質和資料安全性，還能夠享有客製化的網路部署彈性。和沃旭能源的合作為中華電信的行動企業專網開啟了新的篇章，我們很高興能以穩定且快速的行動寬頻網路支持台灣再生能源的發展，共同創造永續環境。」