大考中心近日公告111學年度大學學科能力測驗各考科選擇（填）題答案確定版，也公布各科考試非選擇題評分原則。針對民眾提出全科考試共有52題有疑義，其中以自然科24題最多，其次是英文科9題，通通都不送分。

根據大考中心統計，本屆考試共收到90件來函，針對52題提出疑義，大考中心也逐題回覆。

在各科有疑慮的考題與答案方面，第25題結合新冠疫情時事，考的是人體在施打疫苗後，中和抗體產生的數量。民眾反映，實驗設計中，60µg劑量缺乏明確對照組，很難保證60µg注射第2劑也會增加中和抗體，因此建議E選項送分。

大考中心回覆，E選項說明對照注射60µg組的結果，是因60µg組沒有注射第2劑，其他注射組別均在施打第2劑後，有增強免疫原性的情況，60µg組注射第1劑後，所有時間點都未偵測到有意義的免疫原性存在，因此E選項正確。

自然科還有第1至2題考颱風行進及預測路徑圖。有民眾認為，此題進行沒有意義的假設與簡化，將颱風套入運動學的模型中，根本堪稱假素養題。

大考中心指出，颱風情境設計貼近考生生活經驗，且試題中對颱風及其路徑提出簡化模型，測驗考生在此模型下的資訊整合、圖表判讀與分析推理能力，合乎108課綱素養精神。

至於國文科第3題要考生選出不適當的詞語，正確答案為A選項，但有民眾認為C選項「依循既往，墨守成規，很難在文創產業頭角崢嶸」中的「頭角崢嶸」也不適用。

大考中心認為，「頭角崢嶸」形容年輕人才華洋溢，能力出眾，選項C雖省略主詞，但不妨礙文意通順表達，「頭角崢嶸」並未運用不當。