北部30歲女性確診者16日在台東縣內活動，台東縣衛生局17日一早啟用桂田篩檢站，台東縣府17日下午2點公佈結果，共433人採檢，其中5人快篩呈陽性，經PCR檢測全數陰性。

台東縣長饒慶鈴表示，16夜接獲台東有確診者足跡通知後，衛生局徹夜疫調並漏夜規劃開設桂田專案快篩站，由部東、台東馬偕醫院及台東市衛生所、衛生局同仁從今早9時開始採檢，至下午1時採檢完相關房客及工作人員，433人採檢結果全數陰性。（其中5人快篩陽性，經PCR檢測皆為陰性）。