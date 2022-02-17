台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇 (台船編號HNO.1147)，今日基隆廠舉行PP-10078交船典禮。這艘船在2020年7月16開工，2020年12月15日安放龍骨，2021年9月23日舉行下水典禮，在基隆廠全體同仁的努力與監造代表驗船師們的合作之下，戮力完成。

海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇，15艘委由台船公司建造，前8艘巡防救難艇已分別完工交船，今天舉行交船典禮的是其中的第9艘PP-10078巡防救難艇，另6艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。

本艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性，可為海巡弟兄姊妹在值勤時的最佳幫手。台船公司基隆廠廠長朱有亮表示，感謝海巡署對台船的支持，很高興能再將新船交予海巡署，並即將加入海巡署艦隊分署團隊。

因防疫期間儀式簡單隆重，觀禮貴賓有海巡署長官、船舶暨海洋產業研發中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓均應邀到場觀禮。交船典禮台船公司基隆廠廠長朱有亮將PP-10077巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署花蓮海巡隊，海巡署分署副分署長吳金河見證交船儀式。