社會局強調，樹木全保留新舊空間共存，並規畫有聯勤招待所展示空間等，讓民眾了解原有樣貌及歷史記憶。（台中市政府提供）

台灣護樹協會等公民團體17日齊聚台中市政府廣場，要求市府保留美軍招待所，強調不反對新建工程是要活化美軍招待所結合文化內涵創造觀光效益，並抨擊市府舉行公聽會未邀公民團體。社會局強調，樹木全保留新舊空間共存，並規畫有聯勤招待所展示空間等，讓民眾了解原有樣貌及歷史記憶。

台灣護樹協會執行長林裕翔指出，3年前公民團體為捍衛美村路上遺留至今約60年的台中美軍招待所，向前市長林佳龍抗議毀文資拔老樹的非營利組織與志工大樓興建案。盧市府上任後承諾設計定案前，將舉辦公聽會廣納意見，社會局卻刻意不通知公民團體，經反映仍百般刁難不願出面說明新建工程。

期待3年又落空的公民團體再次集結於市府前，表達強烈不滿，要求社會局依市長承諾於設計定案前舉辦公聽會，公開說明、接受監督並廣納意見，才能對得起市民7億納稅錢、公民參與的基本權、美軍對於台灣歷史的重要貢獻，以及留下的珍貴資產。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲說，為何台北ＮＧＯ會館保留過去日治時期建築，台中的ＮＧＯ大樓就要拆除富有美軍在台歷史文化價值的美軍招待所，而不是就地保留活化，台中依舊是個沒有歷史的城市，大家是沒有記憶的市民；公民團體不反對新建工程，是要保留美軍招待所與周遭樹木，參與方式活化規畫創造觀光效益，絕不亞於一旁的審計新村。

社會局指出，西區的聯勤招待所即將變身社福基地，規畫台中市最大公托；另外納入親子館、長青基地、婦女基地等福利設施，使用對象兼顧幼兒、婦女、志工與長者。市府依照局部保存、新舊共融原則，樹木100％保留，與自然環境共生共融，新舊空間共存交織。

社會局強調，去年底在西區區公所召開說明會，並提前在12月15日公告訊息於社會局官方網站，廣邀民眾參加。當天包含在地居民、里長、社區發展協會、立委服務處代表、議員、市政顧問等約70人參與，社會局同時邀集交通局、建設局和文化局代表，現場具體回應樹保和文資議題。