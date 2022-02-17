打造漫威公仔學問大，精緻質感是必要條件。稍有不慎就成了「復醜者聯盟」。丹麥珠寶品牌PANDORA首度攜手漫威電影宇宙 (Marvel Cinematic Universe)打造MARVEL x Pandora系列珠寶，Q版漫威英雄如實呈現，並融入象徵符碼，即起正式上市。

丹麥珠寶PANDORA攜手漫威電影打造聯名珠寶，Q版漫威英雄十分可愛。（PANDORA提供）

為了真實呈現漫威英雄形象，PANDORA與漫威藝術團隊密切合作，並運用精湛工藝和各式金屬、豐富紋理以及細緻入微的琺瑯藝術，打造超逼真的服裝，還鐫刻英雄的經典名言，體現不凡的英雄本色。全系列包括9顆串飾、一條手鍊以及一款戒指。

PANDORA與《復仇者聯盟》合作打造漫威英雄吊飾，做工精緻。（PANDORA提供）

PANDORA珠寶以精緻與品味著稱，吸引不少卡通漫畫與電影爭相合作推出聯名珠寶，包括迪士尼、《星際大戰》、《哈利波特》等，作品擬真且融入趣味，深受藏家的喜愛，如今PANDORA更首度與漫威電影合作，Q版漫威英雄吊飾的做工精緻，且所有作品皆是限時限量販售，更具收藏價值。

PANDORA《復仇者聯盟》美國隊長盾牌造型吊飾，2080元。（PANDORA提供）

PANDORA《復仇者聯盟》無敵浩克吊飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA《復仇者聯盟》黑豹吊飾，2480元。（PANDORA提供）

PANDORA《復仇者聯盟》黑寡婦吊飾，2480元。（PANDORA提供）