嘉中校長陳元泰（右）與彰化師範大學理學院長李奇英簽署合作意向書。（廖素慧攝）

嘉中與彰化師範大學理學院團隊合作。（廖素慧攝）

因應108課綱，嘉義高中開課五花八門，包括投資理財、生活經濟學、音樂創作、木工等10多門課，引進多元師資，17日校長陳元泰與彰化師範大學理學院長李奇英簽署合作意向書，彰師大教授群引領學生自主學習探究自然的奧祕。

陳泰元表示，108課綱是要引導學生自主學習，因應大學校系入學採參自然科探究與實作的比例重，嘉中與彰師大理學院團隊合作，本學期對高一開設「自然科探究與實作」課，很多學生想上課，最後有30名學如願選修。

李奇英表示，彰師大團隊還有溫育德教授、黃莉郁助理教授、鄭章華助理教授，今天上課中溫教授讓學生觀察樹葉，寫出他們觀察的想法，如此用啟發式引導學生自主學習，他本人的經驗是明星學校與偏鄉學生的表現，差異不大，甚至團隊一起實作而有合作互補的效果。

鄭章華說，以蒙提霍爾問題為例，有3道門讓學生選擇來計算中獎機率，就是利用遊戲來引導學習。黃莉郁說，蒙提霍爾問題就像電視綜藝節目猜一猜遊戲，讓學習變得有趣。

嘉中教務主任張威傑指出，嘉中高一至高三總共開153個全年級跑班課程，高一有6節彈性課程（選修課、跑班課），這個學期開13門微課程及12門自主學習，微課程是由老師引導還不很清楚自己想學什麼的人自我探索；自主學習是學生自主提學習計畫，由老師輔佐，因為開課多元，也請來各行業專家來上課。

13門課程包括木工實作、西班牙語、日語、浮水印手工書、股票投資、創意貼圖、音樂創作、生活經濟學、體適能及籃球、自然科探究與實作等。