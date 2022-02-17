美國聯準會周三發布1月25、26日會議紀要，內容顯示因就業強勁，以及通膨對經濟的影響擴大，美國央行決策官員認同調升利率的時候到了，但也強調任何決定都將取決於每次會議對通膨與其他經濟數據的解析。

1月會議記錄顯示，聯準會已準備好對抗創下40年新高的物價漲幅，決策官員雖仍預期今年通膨將逐步緩解，但如果通膨仍然居高不下，他們也做好了快速升息的準備。

大多數與會決策者表示，如果通膨並未如他們所預期那樣放緩，聯邦公開市場委員會（FOMC）讓寬鬆政策比他們現在所預期的更快退場，將是合適之舉。

聯準會決策者表示，基於美國的經濟實力和高漲的通膨，升息步伐可能得較2015年啟動的那一輪緊縮周期更快。部分分析師認為，這可能暗示今年結束前的每次會議都將升息。

根據聯準會公布的會議排程，該央行將於今年1月、3月、5月、6月、7月、9月、11月、12月召開貨幣政策會議。

基於1月召開會議時，當時美國染疫人數仍接近高峰，該會議記錄並未暗示決策者傾向某個特定路徑，尤其未暗示他們將在3月會議以升息50個基點拉開這個升息周期的序幕。

在1月政策會議結束後，聯準會發布聲明表示可能很快就會調升目前近零的隔夜基準利率。今年初以來公布的零售銷售、通膨和就業數據意外強勁，進一步強化聯準會採取行動的意願。惟1月會議記錄顯示，除了央行可能在3月會議升息，且視通膨情勢而定，今年可能繼續升息之外，決策官員並未做出其他更多承諾。

在聯準會發布會議記錄後，市場認為3月升息25個基點的可能性大於升息50個基點。

聯準會原訂於3月結束購債計畫，雖然部分央行官員認為應提前讓購債計畫退場，但最終仍決定在3月購買200億美元美國公債和300 億美元的不動產抵押擔保證券（MBS）。

至於縮表方面，FOMC確實進行了相關討論，其中也包括是否應直接出售持有證券，但尚未做出決定。會議紀要指出，「許多」與會的決策官員認為在未來某個時候可能需要出售持有資產。

聯準會1月會議紀要釋出意外溫和的訊號，這也反映在明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）周三的發言，他表示聯準會採取行動推進貨幣政策正常化以應對高通膨是「恰當的」，但不可過快升息、也不宜升息過多。

他在一場活動上表示，我對我的同事和我自己的提醒是「過猶不及」，他表示，人口老化等因素往往導致通膨日益下滑，如果我們真的過於激進地調升利率，就可能面臨經濟急踩剎車的風險，導致經濟陷入衰退，然後我們就又會再度回到低通膨的環境。