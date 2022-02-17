台股今天開高，盤中傳出俄烏開火，指數一度翻黑，而在航空股帶領，加上台積電(2330)尾盤僅小跌作收，指數終場守在平盤之上，以18268.57點作收，上漲37.1點，漲幅0.2％，成交金額3043.33億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，聯邦公開市場委員會公布1月25至26日會議紀錄，多數官員同意，若通膨無法像聯準會政策委員會預期般下降，將需要加速升息。這份會議紀錄顯示聯準會官員預期，接下來基準利率的調升，將比2015至2018年的調升還要積極，因此，以目前1月CPI、PPI雙雙持續寫下近期相對高，若2月仍維持高檔，預期3月升息的幅度有機會達到目前市場預期的上緣，對於股市來看，短線是不利。

基本面來看，下周將公布外銷訂單，觀察去年12月外銷訂單679.0億美元，為歷年單月新高，較上年同月增12.1％，連續第22個月正成長，不過由於變種病毒全球快速擴散，以及供應鏈問題仍在，恐抑低成長步伐，加以第一季為科技類貨品接單淡季，預期元月外銷訂單將較上月減少，因此，緊接將公布2月營收，多數公司都將呈現月減趨勢。

簡伯儀認為，美元近期出現弱勢整理，使得亞幣近期出現反彈，台幣近期回升，整體資金面仍對於台股有利；法人態度上近期呈現看多，外資在現貨市場出現買超，期貨未平倉空單也出現減碼，本土投信集中出現加碼，櫃買市場也同步加碼，整體法人偏向正向，若法人態度持續偏多，盤勢下檔支撐強。另外，從融資餘額來看，整體融資增加不多，融券持續增加，籌碼也偏向正向，因此，短線大盤雖然面臨漲多回檔壓力，但預期多方仍掌控盤面，指數下檔支撐強。