針對北部確診者16日至台東活動，台東觀光業暫時未受影響。（蔡旻妤攝）

針對北部確診者16日至台東活動，台東觀光業暫時未受影響，228連假住房率仍高達8成。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭強調，縣內旅宿業者一直都積極注重防疫，去年甚至有9成以上的飯店聯署自主停業。此外，由於確診者曾在桂田喜來登酒店活動，而飯店恰巧位於正氣路觀光夜市內，夜市也因此宣布17日清消停業1天。

「目前228連假的住房率，初步評估不會受到影響」。據台東縣觀光協會統計，全縣25、26、27日住房率高達8成。台東桀立民宿業者陳立表示，25至27日早已全數客滿，因28日是連假尾聲，民眾得返回工作岡位，因此當天住房率稍低。

潘貴蘭指出，台東縣內的觀光景點及環境都很開闊、空氣最流通，且大部分以廣大的戶外旅遊景點聞名，如鹿野高台、池上伯朗大道等，因此也成了後疫情時代民眾旅遊的首選縣市。目前其他縣市也都陸續出現確診者的足跡，分布各飯店、飲料店等等，據她了解，「台東觀光業者大部分都以平常心看待，積極做好防疫最重要」。

潘貴蘭進一步表示，鹿鳴溫泉酒店落實中央政府防疫規定，除了每位房客入住前須量測額溫、酒精消毒雙手、實聯制登記，鹿鳴酒店每位員工皆須完成接種2劑疫苗才能進到飯店工作。

另鹿鳴酒店每間客房內每1處客人能碰觸的點與物品，都須經過漂白水、酒精2道消毒才開放房客入住，房間內除了獨立式空調，亦提供高級清潔消毒慕斯皂及1次性紙杯，確保每位入住房客健康無虞。