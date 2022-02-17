一名女子自曝「不知道算不算浪漫」的愛情故事，她借酒澆愁，喝到爛醉時打電話給自己心儀已久的對象，沒想到在酒精催化下，兩人於當晚發生關係。隔天一早男子離開前留下一袋早餐，女子納悶「現在到底是什麼關係」，最後忍不住約男方出來講，劇情大逆轉。

原PO在匿名論壇「Dcard」透露，某晚她心情不佳去喝酒，趁著幾分醉意，打電話給暗戀近一年的男性朋友，請他來接自己回家。兩人回到租屋處，發生了一些不可描述的事情，原PO不諱言「是我主動要求的，他也沒反對」。

隔天一早，女生還在宿醉，男生尷尬地穿上衣服先離開，10分鐘門鈴響了，男生把一份早餐掛在門把上，一句話都沒留。

「我還是很喜歡他，但事情被我搞成這樣，我不知道要怎麼跟他搭話」，原PO感到失落，只好上網求助。網友認為，在這種關係下，如果後續不是當砲友，那大概就是陌生人了。沒想到女方再一次邀約對方出來，劇情竟大逆轉。

對於女生的詢問，男生坦承當晚沒戴套，強調自己一定會負責，甚至說出以他的經濟能力可扶養小孩。原PO問為什麼事後沒傳訊息關心，男生竟答「因為我喜歡妳，所以我沒辦法像一般男生一樣裝作沒事私訊妳...我承認跟妳上床有一半是因為情愫影響，很抱歉在這種情況下告白」。

就這樣，兩人在一起了，原PO覺得事情發展確實令人意外，但她可以確認男友不是因為發生關係才和她交往，「很開心我選對了一個正確的人」。

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