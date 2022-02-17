武陵農場櫻花今年盛開，遊客蜂擁上山賞花，而同樣受到矚目的阿里山櫻花季也即將在3月初登場，雄獅旅遊宣布推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程，讓民眾有更多元的賞櫻玩法，搭乘擁有百年歷史林鐵列車於山林間欣賞櫻，團體行程每人999元起。

阿里山櫻花每年3至4月盛開，有山櫻花、吉野櫻、八重櫻等40多種品種，可說是全台櫻花品種最多、花色最豐富的賞櫻勝地，包含阿里山派出所、阿里山賓館、沼平車站櫻木鐵道、頂石棹櫻之道等地，以及阿里山工作站前的百年吉野櫻「櫻王」，都是旅客必訪的賞櫻打卡熱點。

雄獅旅遊於阿里山櫻花季期間，推出阿里山林業鐵路賞櫻遊程，由平地開始體驗不同海拔的森林旅行，穿梭林間感受粉紅櫻吹雪魅力，獨家帶領旅客登上第三觀景台，以180度的視角俯瞰嘉南平原風光，並安排專業導覽老師隨車解說阿里山鐵道百年歷史。

除搭乘林鐵，行程另特別安排頂石棹櫻之道、迷糊步道與隙頂休閒步道區等阿里山賞櫻熱門景點，感受落櫻紛飛的浪漫。

雄獅指出，旅客若想為旅途增添樂趣，推薦搭乘季節限定的「阿里山檜木賞櫻列車」，在仿日本皇室車體打造的檜木車廂，從阿里山車站一路到沼平車站，欣賞全台唯一的高山鐵道櫻花美景，晚上入住經典的阿里山文山賓館，隔日再搭乘檜木列車前往沼平車站及對高岳車站，可以看見粉白的櫻花花瓣隨風飄舞，與一旁的木造建築交織成浪漫的春日景色。