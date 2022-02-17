陳時中日前表示，入境檢疫天數最快3月中從14天縮短為10天，實施後1個月將是觀察期。外界關心，是否代表有機會在4月進一步縮短為7天，陳時中表示，都有可能性，但要視疫情而定。

而陳時中最近鬆口表示「下半年國門非開不可」，外界關心究竟會如何開？陳時中今天表示，現在是國民身分和居留證的人才能進來，開放國門指的是讓「非國民身分的人」進來。

商務入境鬆綁方面，該如何評估入境條件，例如需打滿兩劑疫苗，或是商務入境的必要性。陳時中表示，會由經濟部做相關規劃及考量。