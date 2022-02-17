2張畫讓狼父淫行曝光！1名新住民女子小芳（化名）帶著女兒改嫁男子後，男子竟多次偷偷強迫女兒在棉被內為他口交，小芳最後親眼目睹崩潰提告，4歲女兒在法庭上直接「畫出」當時場景，1張是她被父親壓頭強迫口交，另1張是她內心崩潰、憤怒的意象圖，法官最後判男子8年4月徒刑。

判決書指出，小芳身為新住民，離婚後獨力扶養女兒，結識男子交往並同居，女兒與男子同住一屋簷下，她就曾隱約發覺男子會對女兒性騷擾，沒想到前年9月時她赫然發現男子竟要求女兒在棉被下為他口交，男子當下還裝睡佯稱不知情，最後小芳憤而提告。

女童在法庭上稱「爸爸（指男子）把我嘴巴壓到尿尿的地方」，讓她快不能呼吸並哭出來，法庭上她還畫出2張圖，其中1張就是她正遭強迫口交的情景，另1張是許多憤怒、尖銳圖像，心理諮商師認為是女童內心寫照，此外心理諮商師也發現女童不敢靠近其他小朋友，尤其是異性，也會拿玩具攻擊他人。

法官認為女童所畫出場景若非親身經歷，很難描述這些情節，也與小芳當時撞見的情景相似，且審酌女童事後出現心理創傷壓力症狀，認定男子性侵害罪刑；而男子則一概否認，反而說是小芳教導女兒誣陷他，法官依加重強制性交罪判刑8年4月，可上訴。

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