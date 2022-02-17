黃子佼今為3月26日舉辦的80年代爵士音樂會練團彩排。（響地音樂提供）

黃子佼今為3月26日舉辦的80年代爵士音樂會練團彩排。（響地音樂提供）

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黃子佼（佼佼）將於3月26日舉辦80年代爵士音樂會，是他首度舉辦線上演唱會，也是佼佼即將步入半百前「人生上半場的紀錄」，由於他接下來即將為人父、當奶爸，因此把這次演唱會取名為《50奶爸的前奏》：「這個前奏催下去後，就要邁向人生下一場階段，可能之後就沒有太多時間聽音樂、唱歌，想趁著50歲前夕做好一個總結。」

佼佼此次開唱將以80年代華語金曲為主題，除了象徵自己音樂成長過程的重要印記，同時感謝音樂路上，歌壇前輩們給了他許多做音樂的養分，「他們有些是我出道後有機會遇到的，有些則是這些年幾乎已看不到、淡出的」，佼佼希望將這些金曲藉由音樂會傳承下去，「也跟老粉絲們見見面，畢竟50歲是個很特別的年紀，到了人生的中場，很適合跟大家一起分享目前的心情與狀態」。

佼佼謙虛表示也許年過50後會慢慢封麥，「畢竟我不是一個很成功的暢銷歌手，不要太浪費大家的時間，偶而出來唱唱歌也不錯，去年總共出了10首歌，已經覺得很滿足了，接下來的人生會花更多時間去培育女兒的未來，因此也算是一個階段性的任務」；有趣的是，他今（17日）彩排時穿著一雙綠拖鞋進練團室，團隊有人預測他演出當天會否直接穿了拖鞋就上台高歌？佼佼幽默笑回：「哎呦，真是個不錯的建議。」

黃子佼主持過無數知名節目，更是三金典禮重要主持人之一，今問及大前輩巴戈昨病逝消息，佼佼難過表示相當惋惜，憶起最後一次公開見到巴戈，是在3年前的優質生命協會募款晚會上，另一次私底下的互動則是在跳蚤市場，佼佼當時驚喜看到巴戈年輕時代言的產品廣告，特地拍下照片傳給巴戈看，佼佼遺憾地說：「小時候看了很多巴大哥主持的節目，從雙星報喜到玫瑰之夜，都是我相當重要的養分，祝福他安息，一路走好。」