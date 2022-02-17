台灣面臨少子化危機，去年新生兒僅剩15.3萬名，再創歷史新低，已連續兩年人口負成長，民眾黨立法院黨團今天提出所得稅法修正草案，主張將幼兒學前特別扣除的年齡上限修正為6歲以下子女，且每名兒童每年扣除額從12萬元提升為20萬元。另外，民眾黨團也呼籲政府擴大公共托育量能，建立友善生育環境。

現行所得稅法第17條規定，幼兒學前特別扣除的年齡上限為5歲以下子女，每年每人每年扣除12萬元。為減輕學童父母負擔，民眾黨團已提出《所得稅法》第17條修正草案，將每名兒童每年扣除額提升為20萬元，扣除額年齡上限為6歲以下，真正落實「0到6歲國家養」的政策目標。

少子化問題，準公共托嬰中心不足也是原因之一，民眾黨團總召邱臣遠指出，準公共托嬰中心、保母間的每月收費，比公設民營的托嬰中心高出5000至14000元，對家長而言負擔不小，且近年托嬰意外、兒虐事件時有所聞，相對來說，公設民營托嬰中心在家長心中較為值得信賴。

邱臣遠說，目前公設民營托嬰中心可收托量能有1萬人，但事實上收托人數僅6715人，看似收托人數未滿，但在都會區幾乎家家都要排隊候補。其中桃園市中壢區的6家公共托育中心全數額滿，新北評鑑優等的托育中心甚至出現185名嬰幼兒排隊入園的盛況，顯現公設民營托育中心在都會區量能不足的問題十分嚴重。

民眾黨立委高虹安表示，幼教人員是照顧國家幼苗的重要推手，幼教工作也是相當專業的領域，常常需要課程內容與理論的結合，不僅僅只是大眾普遍認知的照顧孩子的溫飽。在中央不斷釋出補貼、地方政府加碼育兒津貼時，維持教保機構品質與人員待遇，也是重要的一環。