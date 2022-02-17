北市議會已正式提出書狀聲請排除上述實體爭點問題，國民黨團呼籲憲法法庭能夠採納，以維護司法權獨立自主性。（北市議會國民黨團提供）

因應萊豬進口，行政院於2020年12月31日宣布，各地方自治條例若有萊劑零檢出規定將函告無效，台北市等4縣市議會對此聲請釋憲，憲法法庭將於2月22日舉行言詞辯論庭。北市議會國民黨團17日揪2點謬誤，抨擊憲法法庭將行政院過去未列入的函告無效理由納入辯論要點，也不說明也不說明該自治條例如何違反國際貿易政策的理由，讓台北市議會無法答辯，違背不告不理、訴外裁判不合法等原則。

台北市議會國民黨團書記長王欣儀指出，北市議會過去依照地方制度法訂立自治事項，增列第9條之1，規範「禁止含乙型受體素（瘦肉精）之豬肉及相關產製品於北市販售」，卻遭行政院函告無效，著實侵害地方自治權，去年初申請釋憲後，相隔一年總算盼到開庭。

但王欣儀質疑，憲法法庭擬定的「爭點題綱問題」竟納入行政院「未列入」的函告無效理由，此舉已違背司法機關適用法律的「不告不理」原則。

由於憲法法庭認為，該自治條例涉嫌違反憲法第107條第11款「國際貿易政策由中央立法並執行」規定，構成「國際法」的國際貿易障礙。但北市議會國民黨團反問，為何雙方沒有爭執的事項卻被認為存在爭執？將「不存在的事實理由」列為言詞辯論爭點的「目的」何在？

王欣儀指出，所謂「國際貿易事項」為中央立法並執行的事項，是指「是否開放進（出）口」這種「對外事項」是由中央統一處理；而進口之後應受國內各機關、各地方法規限制，與「國際貿易事項」並無直接關聯，不應擴張解釋。

王欣儀強調，北市規範限制轄內「販售」豬肉或相關產製品禁止檢出乙型受體素根本沒有牽涉到國際間「進出口」或「輸出入」事務，中央也沒有針對萊豬進口事項另與其他國家簽訂任何國際條約或貿易協定，請問哪來的牴觸憲法第107條第11款，構成國際法的貿易障礙問題？

即使議會行文要求憲法法庭說明違反憲法、國際法的事由，王欣儀痛批，對方竟以「拒絕闡釋說明」回覆，請問這要北市如何進行答辯？倘若執意將此爭點做為裁判基礎，有可能會產生「訴外裁判不合法」的情形；目前北市議會已正式提出書狀聲請排除上述實體爭點問題，國民黨團呼籲憲法法庭能夠採納，以維護司法權獨立自主性。