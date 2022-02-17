雖然疫情仍影響全球，但台灣今年經濟成長預估仍可達3.69％，且以民間消費為主要動力，民眾將進行各項家庭理財規劃，台新銀行領先推出「公教巢好貸」，不論房貸轉、增貸，凡房屋為自住，可獲最低1.31％利率、成數最高8.5成、貸款期限最長30年及最長5年寬限期，強調提供公教人員取得資金最佳管道。

台新銀行表示，目前針對公教人員的房貸，市場上的築巢優利貸等，僅適用於購屋貸款，台新銀的「公教巢好貸」房貸轉增貸專案，針對任職於中央及地方各機關、公營事業機構、以及公立學校編制內的公教人員，提供房貸轉增貸優惠條件。

台新銀行消費金融處資深副總經理吳良民指出，一般民眾辦理購屋貸款前二年本金還款不多，「公教巢好貸」貸款成數最高可達8.5成，提供較大增貸空間，並透過最長30年貸款期限及最長5年寬限期，降低每月月付金，保留可支配所得彈性，做為家庭消費支出、重新裝潢房屋、小孩教育費用、家庭備用金等財務規劃用途。

吳良民說明，申辦方式只需備妥公務人員或公立學校教職人員識別證，或其他足以佐證正職身分文件，透過台新銀行官網線上申辦貸款功能、或洽各分行及客服專線，即有房貸業務專人服務。

因疫情期間民眾減少外出，吳良民強調，台新銀行持續強化貸款數位化建置，民眾可隨時於銀行官網體驗線上試算功能，快速評估可貸金額、試算房貸轉貸後月付金差異，只需要簡易步驟即能線上完成申請貸款。台新銀行重視客戶貸款體驗，各項貸款問題均可透過專人聯繫獲得解答，即時滿足客戶資金規劃需求，成為客戶貸款服務的智慧好夥伴。