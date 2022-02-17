淡水漁人碼頭站輕軌旁中正路二段目前16日起施作人行道改善工程，養護工程處擔心，拆除過程噴濺碎石會造成列車行駛的不安全，規畫在輕軌停駛後深夜12時許施工，未料第一天就遭抱怨，拆除聲在深夜相當惱人（新北市議員鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

淡水漁人碼頭站輕軌旁中正路二段目前16日起施作人行道改善工程，養護工程處擔心，拆除過程噴濺碎石會造成列車行駛的不安全，規畫在輕軌停駛後深夜12時許施工，未料第一天就遭抱怨，拆除聲在深夜相當惱人，新北市議員鄭宇恩邀集各單位協調，工程改為日間施作並作好防護措施，全區擬於6月初完成。

淡海輕軌藍海線道路完工後，原為雙向4線道的新北市淡水區中正路二段只剩雙向2車道，尖峰時段交通壅塞，民眾抱怨連連，新北捷運局協調路段旁的軍營、央廣公司內縮圍牆，拓寬馬路，工程於本月16日起開工。

捷運局、捷運公司考量施工期間列車安全，因此將施工時間延至輕軌夜間停駛後深夜12時30分動工至清晨4時許停工。首日深夜動工拆牆、拆人行道巨大聲響，吵得附近居民難以入眠，紛紛在臉書發文「凌晨1時許動工會不會太扯？」，也報警求助，民怨四起。

新北市議員鄭宇恩表示，接獲陳情後，立即邀約新北市捷運局、捷運公司以及養工處協商，中正路二段的道路重新配置工程，能因應淡江大橋通車以及觀光帶來的車流量，並可讓緊急狀況時能有退避空間，提升道路服務水準及安全，她要求在兼顧列車營運安全及周邊住戶生活品質下，改為日間施工。

工務局指出，工程改為日間上午9時至下午4時施作，期間落實防護措施及緊急狀況即時通報，原本預計至3月8日的拆除工程將有機會提前至3月初前完成，整體工程6月完成；捷運公司也補充會加強提醒駕駛提高警覺。