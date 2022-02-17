民眾黨屏東縣黨部自去年10月成立後，主委一直由律師劉家榮代理，直至17日黨部宣布，新任屏東主委由林育先接任，劉與副主委葉信興、執行長蕭禾秦一併總辭；林育先曾任國民黨屏東縣黨部書記長，目前仍是國民黨員，可能遭開除黨籍。

林育先現年38歲，曾是國民黨重點栽培的青年才俊，2016年在時任黨主席洪秀柱的「用壯育青」政策下，不僅接任國民黨屏東縣黨部書記長，還暫代主委，不過2021年參選黨代表意外失利，目前未擔任任何黨公職。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝指出，去年沈世裕辭去縣黨部書記長後，原本打算要找林育先回任，但因有聽聞他的「動向」，所以最後並未向他開口，而今他確定要接任民眾黨屏東縣黨部主委，便祝福他，不過這並不是「藍白合作」，而是他個人行為，目前他還是國民黨員，將開會研議對他的處置，最重可能開除黨籍。

同樣表示祝福的，還有國民黨政策會副執行長蘇清泉，林育先在從政之路上獲蘇清泉大力提拔，對於愛將出走，蘇清泉說，林育先有先告知他，就祝福他吧！

民眾黨表示，原代理主委劉家榮律師日前獲民眾黨提名參選高雄市議員（旗津、鹽埕、鼓山），將全力投入年底選舉，而新任主委林育先學經歷完整，義守大學資訊工程博士、國立高雄餐旅學院旅遊所碩士，還曾任和春技術學院兼任講師、美和科大、實踐大學兼任講師，過去長期在地方服務，為人民發聲，未來將與民眾黨屏東縣黨部全體黨員與團隊夥伴，一起為屏東打拚。