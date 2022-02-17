台中市黨部主委林敏霖說，國民黨中央可說是用心良苦，亦展現國民黨希望年輕人加入團隊一起為國家來打拼。（陳世宗攝）

國民黨中常會討論直轄市議員選舉提名特別辦法，針對首次參選青年初選民調加權將創歷史新高，直轄市議員選區提名的名額應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名，引起地方反彈聲浪。國民黨秘書長黃健庭17日指出，新辦法展現國民黨對栽培年輕人的決心。

國民黨中常會昨日通過年底直轄市議員選舉候選人提名特別辦法，新人登記者，民調結果加權30％（指未曾參選公職及未曾登記爭取黨內或他黨公職候選人提名者）；另青年專案，35歲以下登記者，民調結果加權70％；36歲以上至40歲以下登記者，民調結果加權50％。

國民黨台中市黨部17日舉辦新春團拜，秘書長黃健庭到場並與地方民代與黨員座談交流。黃健庭說，黨中央通過直轄市議員提名特別辦法，這次針對青年參政推出專案，鼓勵更多年輕人讓他們有機會參選，爭取年輕人認同、為黨與國家培養更多優秀政治人才。

黃健庭指出，國民黨透過辦法將檢討選區盡可能開出新的空間給新人，或是新人必須與現任初選時，給新人最高到百分之百的加權，從他們報名黨內登記，一直到最後如果提名，整個培訓都有系列與系統地輔導，展現國民黨對栽培年輕人的決心。

國民黨新辦法媒體詢問是否要給現任議員有所警惕？黃健庭說，現任議員長期經營有一定知名度與服務績效，很多現任並未感受到威脅，如選區經市黨部評估可提名現任以外再加1席，新人就必須競爭去搶加開的那1席；若評估無法再加開1席，新人要跟現任競爭其實有相對困難。

市議員擬參選人涂力旋認為，特別辦法對黨內年輕人產生很大的激勵作用，但新人條款還是有新人相互競爭的問題，經由黨中央說明與溝通後，無論是現任議員或新人，大家都能在公平機制下找到自己未來的方向。

市黨部主委林敏霖強調，國民黨中央可說是用心良苦，亦展現國民黨希望年輕人加入團隊一起為國家來打拼；市議員選舉都是要從基層產生，黨中央有整個政策大方向，但各地選情不一樣，還是要多考量地方議員經營的苦心，選舉需要依選區來因地制宜。

國民黨年輕人參政