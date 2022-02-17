大樂透春節期間加碼的「春節百萬紅包」共有300多位百萬小富翁，怎麼用這100萬才能發揮最大效益呢？房產專家表示，100萬可以拿來當頭期款，買間500萬元的小宅出租，若租金1萬元，投資報酬率就有2.4%，新北市的淡水、三峽、八里等區域不乏500萬元內的低總價宅可入手。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，國外調查顯示，7成樂透得主因不擅理財、過度揮霍，最後宣告破產，因此善用獎金，才有機會真正翻轉人生，如果以大樂透百萬紅包獎金100萬元來說，買汽車、奢侈品或度假等消費財，很快就花掉了，如果當成購屋頭期款，則可購買總價約500萬元的房子，如果中獎人已經有房子，還可以拿來出租，如果租金有1萬元，投報率就有2.4%，比第2屋貸款利率1.6%還高，不僅現賺租金投報，長期下來也有增值空間，滾出新身價。

500萬元能買哪裡的房子？根據台灣房屋統計2021年新北市總價500萬以下、屋齡20年內的實價登錄住宅交易，以淡水區交易量203件最多，其次則為三峽區33件，再其次為八里區29件，且這3區的平均單價都在2字頭。台灣房屋居家宜淡海新市鎮加盟店店東陳姿翎表示，淡水的舊市區還可找到500萬元內的房子，像是近淡江高中和真理大學的新民街、淡江大學附近的學府路、英專路與北新路，例如「淡大財庫」、「淡大菁英」、「海宴」等社區，不乏電梯大樓的套房及2房物件，都吸引買方投資收租，或是預算有限的小家庭自住，30坪以下住宅平均單價24.3萬元。

三峽區則在台北大學、恩主公醫院、龍埔國小附近，亦有500萬元內的低總價宅，產品以10-20年的套房為主，吸引醫療人員、學生家長等類型的買方購入置產，像是「峇里島花園」、「哈佛學園」、「耕讀園」等社區，都頗受買家青睞。台灣房屋三峽特許加盟店店長趙逸柔分析，三峽的房市發展受捷運三鶯線的建設帶動，捷運站點的國教院、恩主公醫院，都緊鄰三峽的舊市區，未來通車後，將大幅提升當地的聯外交通，且三峽房價仍相對親民，因此近年土城、板橋等地的買家也到三峽購屋，擴大三峽的房市買盤，目前30坪以下住宅平均單價29.3萬元。

八里區30坪以下住宅平均價約21.3萬元，總價500萬就有機會入主「天泉」、「春天戀人」的河景電梯套房，兩個社區都在龍米路一段上，擁有淡水河岸開闊視野，並緊鄰關渡大橋，與台北市僅一橋之隔，且社區還有溫泉，對愛好度假旅遊的買家頗具魅力。此外，八里區的人口逐年成長，且有不少建設題材，包括淡江大橋、八里輕軌、台北港特定區區段徵收區、龍形市場BOT開發案等重大利多，可提升八里未來的交通與生活便利性，為區域房市增添前景。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，部分銀行將主建物加附屬建物坪數低於15坪的物件，視為不易轉手的小宅，而新北總價低於500萬的住宅，有8成都屬於這類產品，消費者在購買之前，最好先向銀行了解小宅定義和貸款條件，否則有可能只能申請到6-7成的房貸，甚至10坪以下不承貸，那麼除了百萬獎金之外，還必須多拿出一些個人存款才能購屋。

在貸款利率方面，申貸人名下第1戶貸款，利率可享1.3%，但第2戶利率1.6%起、第3戶以上貸款利率1.72%起，且貸款成數僅4成，且無寬限期，所以買家也要審視自身的利率條件，才能更精準地衡量每月的房貸負擔與投報效益。