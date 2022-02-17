雇主申請聘僱外國人相關案件，依規定應繳納審查費。為使雇主申請流程更加方便又快速，勞動部提供多元繳納審查費管道供雇主選擇，讓雇主輕鬆完成繳費，順利完成聘僱外國人申請程序。

勞動部表示，雇主透過「移工申請案件網路線上申辦系統」或「外國專業人員工作許可申辦網」申請聘僱外國人工作許可相關案件，可選擇E政府平台繳費、ATM繳費及「台灣Pay」等多元線上繳費方式，進行審查費繳納，亦可先行至郵局劃撥繳納審查費取得收據並於線上申辦系統填入序號，勞動部於收件後即可進行申請案件審理，有效縮短雇主聘僱外國人申請辦理時間。

勞動部說明，配合現行聘僱外國人工作許可申請案件線上申辦，提供雇主多種方式繳納申辦案件的審查費，可使申請程序簡化、少紙化及節約能源，勞動部並鼓勵雇主採用E政府平台或「台灣Pay」行動支付繳費，免出門即可快速線上繳費，建議雇主可多加選擇利用。另外雇主如有繳納審查費程序錯誤需辦理退費的情形，可至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）下載專區下載核退申請書填寫及檢附相關資料即可向勞動部辦理退費。如有繳納審查費相關問題，可電洽勞動部電話服務中心（電話：02-8992-6000），或至勞動部勞動力發展署網站（https://www.wda.gov.tw）查詢。